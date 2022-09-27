Modacı Demiray NR 1 gecesine damga vurdu

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri'nde müziğin 1 numaraları ödüllerine kavuştu. Törene katılan modanın tanınmış ismi Recep Demiray geceye damgasını vurdu.

Hande Yener'in açılış şovu ile başlayan gece; Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası, Orhan Gencebay, Sinan Akçıl, Mabel Matiz, Sefo, Aleyna Tilki, Ece Mumay Norm Ender'in performansları ile devam etti. Müzik dünyasının önde gelen isimlerinin akın ettiği gecenin sürprizi ise geceye katılan ünlü moda tasarımcısı Recep Demiray oldu. Yaptığı defilelerle ve birbirinden şık tasarımlarıyla ününü yayan ünlülerin moda tasarımcısı Recep Demiray, geceyi adete büyüledi. Ünlü isimlerin yakından ilgilendiği Demiray, gecede ödül alanları desteklemek amacıyla katıldığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Head&Shoulders NR1 Video Müzik Ödülleri muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı. Burada birlikte çalıştığım birçok ünlü isimler var. Ben bu gece onları desteklemek için geldim. Başarı asla tesadüf olamaz” dedi.