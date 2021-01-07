Moda'ya termosunla git, kahveni yüzde 20 indirimli iç

Kadıköy Belediyesi'nin tek kullanımlık kahve bardaklarının kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı “Az Atık Çok Kahve” kampanyası Rasimpaşa'dan Caferağa'ya yayılıyor.

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Karakolhane Caddesinde pilot çalışma olarak başlayan ‘Az Atık Çok Kahve' uygulaması, Moda esnafının talepleri ve gelen olumlu tepkiler üzerine Caferağa'da da uygulanacak. Restoran arama ve keşif rehberi Zomato işbirliği ile düzenlenen kampanyada Karakolhane Caddesinde bulunan kafelere kendi termosu ve kupası ile giderek kahve alanlara yüzde 20 indirim uygulanıyor. Kahve atıkları da Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak kompost yapılmak üzere toplanıyor. Kadıköy'de bulunan tüm kafeler cevre.mudurlugu@kadikoy.bel.tr mail adresine mail atarak kampanyaya katılabilir.

‘Atıksız Dükkan'dan 100tl'lik alışverişe termos hediye

Kadıköy Feneryolu'nda uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlerin yer aldığı “Atıksız Dükkan”dan 100TL'lik alışverişe termos hediye. Kampanya sınırlı süre, stoklarla sınırlı devam edecek. Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane caddesinde başlatılan “Az Atık Çok Kahve” projesine destek olmak amacıyla başlatılan kampanyada Atıksız Dükkan'dan alışveriş teşvik edilerek tüketim alışkanlıklarının çevreye duyarlı yönde değişimi hedefleniyor.

Kadıköy Feneryolu'nda bulunan Atıksız Yaşam Pazarı'nın içinde tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlerin yer aldığı ‘Dükkan'dan yerel tohumlardan üretilmiş, mevsiminde temin edilebilecek sağlıklı gıdaların yanı sıra; günlük yaşam, temizlik, kişisel bakım ve mutfak eşyaları gibi uzun ömürlü ve ekolojik ürünler yer alıyor. Ambalajsız veya geri dönüştürülebilir ambalajlarla satılan ürünler, tercihe göre cam kavanoz, bez torba veya evden getirilecek kaplarla tüketiciye sunuluyor. Kadıköy Belediyesi'nin Atıksız Yaşam Hareketi kapsamında Rasimpaşa Mahallesi Karakolhane caddesinde başlattığı bir diğer proje olan “Az Atık Çok Kahve” projesi de bu bütüncül politikanın bir ayağını oluşturuyor. Karakolhane caddesinde başlayan, talep üzerine Moda'da projeye katılmak isteyen kafelerde de uygulanacak olan projede, tek kullanımlık bardaklar yerine termosu ile gelen müşterilerine yüzde 20 indirim yapılıyor.