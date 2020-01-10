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“Model Ata” sergisi sanatseverlerle buluştu

İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Remzi Taşkıran’ın “Model Ata” isimli sergisi Büyükçekmece’de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

İranlı ressam Saeed Aghanejad ve Remzi Taşkıran'ın “Model Ata” isimli sergisi Büyükçekmece'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.


Yağlı boya ve tükenmez kalem çalışmalarından oluşan resim sergisindeki tablolar sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Remzi Taşkıran'ın ve İranlı Ressam Saeed Aghanejad resimlerinin yer aldığı sergi için 32 yeni tablo yapıldı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergiye Bakırköylü Sanatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali İlhan Gülek ve çok sayıda sanatsever katıldı.



"Tükenmez kalem tekniği Atatürk'e çok yakıştığı için kullandım"


Tükenmez kalem tekniğinden bahseden İranlı Ressam Saeed Aghanejad, "Tükenmez kalem tekniği, çok az kullanılan bir teknik ama ben çok kullanıyorum. Atatürk sadece Türkiye'ye ait değil tüm dünyaya ait. Çok onur ve gurur duyduğum birisi. Ben bir İranlı olarak Atatürk'ü çiziyorum yine de çizeceğim. 15-20 yıldır sergi yapıyorum. Bu sergiye 3 ay önce başladım" dedi.



"Çocukluğumdan beri Atatürk sergisi açmak hayalimdi"


Sergi için uzun süredir çalıştığını ifade eden Ressam Remzi Taşkıran, "Bu sergiyle ilgili düşüncelerimi zaten serginin kendisi ifade ediyor. Çocukluğumdan beri hayalimdeydi. Ben mutlaka ileri ki zamanlarda Atatürk sergisi yapacağım diyordum. Epey bir zamandır bu çalışmaları sürdürüyorum. Böyle bir sergi yapmak kısmet oldu. Sayın Hasan Akgün bize burada yer vermiş oldu" dedi.

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