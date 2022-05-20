Model Sanayi Merkezi, ‘Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi' seçildi

Törende Model Sanayi Sitesi, ‘Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Projesi' seçildi.

Türkiye Marka Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 6'ncı Kazananların organizasyonun resmi web sitesi üzerinden halk oylamasıyla belirlendiği ödüllerde Model Sanayi Sitesi, Yılın Ticaret ve Sanayi Sitesi Markası oldu. Ödülü, törene katılan INNO Gayrimenkul & Yatırım Genel Müdürü Orhan Demiryürek teslim aldı.

Sanayi sitesi hakkında bilgi veren Orhan Demiryürek, ''İşini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunan sanayi merkezi, aynı zamanda iş insanlarının sektördeki lider kuruluşlara hızlı ulaşmasına ve ticaretini genişletmesine de imkân sağlıyor. Model Sanayi Merkezi, INNO Gayrimenkul Yatırım A.Ş. yönetiminde, NET İnşaat'ın ana yüklenicisi olarak hayata geçti. 2'nci etap çalışmalarının hızla devam ettiği proje toplamda 80 bin metrekarelik alanda 8 bloktan oluşuyor. İşletmecilerine 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar büyütülebilir iş modeline uygun modüler sistemle ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecekleri alanlar sunuyor. Sanayi merkezi ayrıca, 12 metre yüksekliği, 9,5 metre genişliği ile sanayi ve depolamaya ciddi oranda katkı sağlarken; araç girişlerinde ve yük indirmelerinde müşterilerine büyük imkanlar sunuyor. “Kazandıran Model” mottosuyla yola çıkan ve sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran mimari yapısı ile kısa sürede en çok talep gören ticari projelerin başında yer aldı '' dedi.