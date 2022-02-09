Modern doğaçlamanın öncüleri Başakşehir'de

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli özelliklerinden biri olan doğaçlama geleneğini devam ettiren Mahşer-i Cümbüş Tiyatrosu'na ev sahipliği yaptı. Başakşehirli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, oyuncuların performansı büyük alkış topladı.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonunda ilçe sakinlerini sergi, konser, söyleşi ve tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli özelliklerinden biri olan doğaçlama geleneğini devam ettiren Mahşer-i Cümbüş Tiyatrosu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'ne konuk oldu. Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük alkış topladı.

Türkiye'yi tiyatro sporuyla buluşturdular

Geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli özelliklerinden birisi olan doğaçlamaya çağ atlatan Mahşer-i Cümbüş ekibi, Türkiye,'de modern doğaçlama tiyatronun öncülüğünü de üstlendi. Doğaçlama tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan tiyatro sporunu Türkiye'de ilk defa seyirciyle buluşturdu. Kuruluşunun 5'inci yılında kendi sahnesi olan Mahşer-i Cümbüş Hayalhanesi'ni açtı. Ayhan Taş, Yiğit Arı, Ayça Işıldar Ak, Güray Özcan, Nimet Özlem Türay, Burak Satıbol ve Fatih Günay'ın yer aldığı ekip bugüne kadar 2 binin üzerinde tiyatro sporu, 300'ün üzerinde beyin fırtınası gösterisi yaptı.