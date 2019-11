"Modernlik Eşiği - Lignum" resim sergisi, kapılarını sanatseverlere açtı

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) yeni sanat sezonunun ikinci sergisinde, Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. "Modernlik Eşiği-Lignum" ismini taşıyan sergi, 16. İstanbul Bienali ile de paralel ilerleyecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan ve ağırlıklı olarak “ağaç” temalı eserlerin olduğu seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu. "Modernlik Eşiği - Lignum" adını taşıyan sergi, İKÜ Ataköy yerleşkesinde düzenlenen açılış kokteyli ile kapılarını açtı. 16. İstanbul Bienali ile de paralel olarak ilerleyecek olan serginin açılışına İKÜ Mütevelli Heyet Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, öğrenciler, akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

“Sanata duyduğumuz ilgi ve sevgi ürünlerini veriyor”

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Hayattaki en anlamlı duygulardan biri sevdiğiniz ve emek verdiğiniz işin somut çıktılarını görmek. Bu kapsamda '29. İstanbul Sanat Fuarı Sanatsever Kurum Onur Ödülü'ne layık görüldük. Ödül elbette bir sembol. Esas olan adanmışlıkla, sevgiyle, disiplinle yaptığınız bir işin manevi karşılığını alabilmek. İKÜSAG ve ‘Kültür' ailesi olarak, sanata duyduğumuz ilgi ve sevgi, artık ürünlerini veriyor.” dedi.

“Üniversitemizin koleksiyonu bir tutkunun ve iş disiplininin yansımasıdır”

“Onursal Başkanımız İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç'ün üniversitemize bağışladığı resim koleksiyonundaki her bir eseri nasıl tutkuyla, sevgiyle ve saygıyla takip ettiğini anımsıyorum” diyerek sözlerini sürdüren Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Sahip olmak değil paylaşmak ilkesiyle başladığı sanat koleksiyonuna katılan her eserin ışığına, dokusuna, rengine, sanatçısına ilişkin her ayrıntıyı bizlerle paylaşma heyecanını dinlemek, izlemek hala müthiş bir keyif. Bu noktada üniversitemizin koleksiyonu bir tutkunun ve iş disiplininin yansıması. Bugün ‘Kültür' ruhunda uzlaşma, barış, emeğe saygı, dayanışma, estetik duyarlılık, çok sesli bir atmosfer ve çok renkli bir doğa varsa ilhamı sanat, rehberi ise Onursal Başkanımız İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç'tür. Bizimle paylaştığı bu koleksiyon, bir sanat eserinden öte bir kültür mirasıdır. İşte bu nedenle bizim için çok değerli” diye konuştu.

“Üniversitemiz, bilim ve sanatın temsilcisidir”

Bir diğer açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, “Üniversitemizin sanatsal yüzünün en önemli göstergelerinden biri olan Akıngüç Sanat Koleksiyonu'ndan ‘ağaç' temalı sergimizde önemli ressamlarımızın eserlerini ağırlıyoruz. Ayrıca Modernlik Eşiği-Lignum sergimizle destekçisi olduğumuz 16. İstanbul Bienali'ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapmış oluyoruz. Böylelikle bilimle sanat birlikteliğinin temsilcisi olan üniversitemizin bu misyonu kampüs sınırlarının dışına çıkıyor. Sergimize ‘Kültür' ailesinin yanı sıra tüm sanatseverlerin yoğun ilgisinin olacağına inanıyor ve Kültür Anayasası'nda yer alan ‘kültürlü estetik duyarlılığa sahiptir' ilkesini daha geniş kitlelere duyurma imkanı bulacağımızı umuyorum” ifadelerinde bulundu.

“Modernliğin eşiği ağaçtır”

Açılışta sergiyle ilgili bilgi veren İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mehmet Üstünipek ise, “Sergimiz, üniversitemizin koleksiyonundan derlenen ağaç resimlerinden oluşuyor. Ayrıca sergimiz 16. İstanbul Bienali ile de paralel ilerliyor. Teması ‘ağaç' olan bu seçki, bir anlamda bienalin temasıyla da uyumlu bir içerik gösteriyor. 16. İstanbul Bienali'nin bu yılki teması olan ‘Yedinci Kıta' insanlar tarafından oluşturulan atıklarla meydana gelen yapay bir kıtayı temsil ediyor. Bizim sergimiz de doğanın temsili olan ağaçlarla yapay olanın karşısında doğal olanı temsil ediyor. Sergimizdeki modernlik eşiği de ağaç. 20. yüzyılın başları ve devamında olan süreç, ülkemiz için de bir modernlik eşiği. Sergimizde de seçilen eserler bu döneme ait” diye konuştu.

Türk resim sanatının önemli isimlerinden Naci Kalmukoğlu, Kadri Aytolon, Hasan Kavruk, Eren Eyüpoğlu, Fahrenissa Zeid, Levent Arşiray, Eşref Üren, Devrim Erbil, Hakkı Anlı ve Hoca Ali Rıza'nın eserlerinin yer aldığı sergide 30'a yakın tablo sergileniyor. Ağırlıklı olarak “ağaç” temalı resimlerden oluşan "Modernlik Eşiği - Lignum"un sanatçılarından Hoca Ali Rıza, ağaç tutkusu ve ağaçları resmetme konusundaki ustalığı ile dikkat çekiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında izlenimci çizgiye yakın duran Naci Kalmukoğlu ise ağaçları, manzara resimlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak ele aldığı eserleri ile biliniyor. Cumhuriyet modernizminin sanattaki önemli temsilcilerinden biri olan Eren Eyüboğlu'nun ağaç teması ile işlediği eserleri de yeni sanat anlayışının örnekleri olarak sergide gösteriliyor.

Yağlı boya ve akrilik boya teknikleri kullanılarak oluşturulan eserlerin yer aldığı sergi, 27 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.