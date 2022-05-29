Modifiye araç tutkunları Çekmeköy'de buluştu

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yüzlerce modifiyeli araç tutkunu, İstanbul Çekmeköy'de bir araya geldi. Trafiğe kapalı alanda düzenlenen etkinlikte modifiyeli araçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Modifiye araç tutkunları, Çekmeköy'de düzenlenen ‘Car Fest 2022' modifiye araç etkinliğinde buluştu. Nişantepe Mahallesi'nde trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce araç görücüye çıktı. Çekmeköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte gövde kaplamaları, ses sistemleri ve motor güçlendirmeleriyle birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkaran modifiyeli araçlar, gün boyu meraklılarının beğenisine sunuldu. Trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen drift gösterilerinin de yer aldığı etkinlik izleyiciler tarafından ilgi gördü.

Çocukluğundan bu yana modifiyeli araç tutkunu olduğunu belirten Tayfun Sevinç, “Çocukluktan gelme, yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Severek ve tutkuyla yapıyorum, gördüğünüz gibi araçlarımıza değer veriyoruz. Bugün burada dostluk buluşması, aile buluşması var. Burada herkes kendi emeğini sergiliyor” dedi.