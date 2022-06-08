Modric, 1 yıl daha Real Madrid'de

İspanyol devi Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, kulübü ile 1 yıl daha sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattığını açıkladı. 10 sezondur Real Madrid forması giyen 36 yaşındaki Hırvat yıldız, eflatun-beyazlı forma ile 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 İspanya Süper Kupa, 3 La Liga şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Kupası kazanırken, 2018 yılında da Ballon D'or ödülüne layık görüldü.