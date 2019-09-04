Mohamed Elneny, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transferlerden Mohamed Elneny takımla ilk idmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.