Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'nda üst düzey atama

Moka Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyelik görevlerini birlikte yürüten Halim Memiş Genel Müdürlük görevini, Boğaç Devrimci'ye devretti.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu'na yeni Genel Müdür ataması gerçekleştirildi. 2021 yılında Moka Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen 2022 Ocak ayı itibari ile Moka Genel Müdürü olarak atanan ve şimdiye kadar Moka Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyelik görevlerini birlikte başarıyla yürüten Halim Memiş Genel Müdürlük görevini, Boğaç Devrimci'ye devretti.

Yapılan açıklamaya göre Boğaç Devrimci, 12 Haziran tarihi itibariyle Genel Müdür olarak görevine başladı. Ödeme ve finansal teknolojiler alanındaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla farklı sorumluluklar üstlenecek olan Halim Memiş ise MOKA'da yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Yüzde 100 hissesi 2021 yılında Türkiye İş Bankası tarafından satın alınan MOKA, teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırımlarla, müşterilerine inovatif ve kişiselleştirilmiş ödeme çözümleri sunmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Boğaç Devrimci, atama kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “MOKA kısa bir sürede yüksek bir ivme yakalayarak sektörün lider oyunculardan biri haline geldi. Finans alanında adından söz ettiren bir teknoloji firması olan MOKA ailesine katılmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Halim Memiş ise şöyle konuştu: “Özellikle son iki yıldır yenilikçi ürün ve hizmetleri odağımıza alarak gerçekleştirdiğimiz atılımlarla bugün sektörün lider oyuncularından biri olduk. Tüm finansal işlemlerin basit ve şeffaf biçimde herkes tarafından gerçekleştirilebilmesini sağlamak, değer alışverişinde devrim oluşturmak vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmaları daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar büyük bir heyecan ve gururla yürüttüğüm MOKA Genel Müdürlük görevini, bu rolü başarıyla gerçekleştireceğinden emin olduğum Boğaç Devrimci'ye devretmekten büyük mutluluk duyuyorum.”