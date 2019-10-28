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Moldova'nın yeni Teknik Direktörü Engin Fırat

Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı’nın başına geçti.

Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı'nın başına geçti.


Teknik Direktör Engin Fırat, Moldova Milli Takımı'nın başına geçti. Engin Fırat, bugün yapılan görüşmeler sonrasında Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinicenco'nin de katıldığı tören ile imzayı attı. Fırat, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Moldava'nın Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlarda takımın başında olacak.


Bu maçların ardından Engin Fırat ve Moldova Milli Takımı yönetimi tekrar masaya oturacak.

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