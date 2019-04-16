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MomTalks, 3'üncü kez anne-babalar ile buluşmaya hazırlanıyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen MomTalks; 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da; çocuklarını bilinçli olarak yetiştirmeyi önemseyen ebeveynler ile uzmanları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen MomTalks; 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da; çocuklarını bilinçli olarak yetiştirmeyi önemseyen ebeveynler ile uzmanları bir araya getirmeye hazırlanıyor.



Anne-uzman buluşma platformu MomTalks, alanında uzman kişilerle aileleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. ‘'Gelecek anneden başlar'' sloganıyla üç yıldır düzenlenen MomTalks, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da İstanbul Beyoğlu'nda kapılarını açacak.



Anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan MomTalks, alanında uzman 11 değerli ismi ağırlayacak. ‘İlham Veren Anneler', ‘Şefkatli Aile, Şefkatli Toplum', '21. Yüzyılda Çocuk Yetiştirmek' ve ‘Hayal Kuran Anneler' oturumlarıyla ilham veren hikayeler Momtalks 2019'da konuşulacak. Etkinlikte Doğa Rutkay, Tuluhan Tekelioğlu, Esra Akkaya, Aslıhan Onaran, Hande Birsay, Zeynep Selvili Çarmıklı, Mümin Sekman, Mehmet Şakiroğlu, Deniz Bayramoğlu, Akan Abdula ve Judith Malika Liberman gibi alanında profesyonel isimler konuşmacı olarak yer alacak.



Bu yıl Uğur Okulları'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş'in ve Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından 4 ayrı oturumla ilham veren kadın hikayeleri, öz-şefkat ve şefkatli aile, günümüzde çocuk yetiştirmek ve hayal kurmanın önemi konularına değinilecek. Etkinlik alanında çocuklar için de çeşitli aktiviteler yer alacak.

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