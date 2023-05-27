İhlas Haber Ajansı

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Monaco Grand Prix'sine Verstappen ilk sırada başlayacak

Formula 1’in 7.

Formula 1'in 7. ayağı Monaco Grand Prix'sinde sıralama yarışlarında ilk sırayı Red Bull pilotu Max Verstappen aldı.


Formula 1'de heyecan Monaco'da devam ediyor. Hollandalı pilot, Monaco ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 11.365 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in ardından Fernando Alonso (Aston Martin) ikinciliği, Charles Leclerc de üçüncülüğü elde etti.


Pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Sergio Perez ise şanssızlık yaşadı. Perez kaza yaparak sıralama turlarını tamamlayamadı.

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