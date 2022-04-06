Moğolistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Mongolian Airlines, İstanbul Havalimanı seferlerine başladı. Başkent Ulan Batur'dan Boeing 767-300 tipi uçakla bugün gerçekleştirilen ilk seferle havalimanına gelen yolcular ve uçuş ekibi uçağın kapısında düzenlenen törenle çiçeklerle karşılandı.

Mongolian Airlines'ın seferlere başlaması ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan havayolu ve kargo şirketi sayısı ise 79'a ulaştı.Başkent Ulan Batur'dan Boeing 767-300 tipi uçakla bugün gerçekleştirilen ilk seferle havalimanına gelen yolcular ve uçuş ekibi uçağın kapısında düzenlenen törenle çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreninde konuşan Moğolistan'ın İstanbul Başkonsolosu Khishugsuren Sharav, Türk Hava Yolları'nın Ulan Batur ile İstanbul arasında yaptığı seferlere ek olarak haftada bir kez de Mongolian Airlines'ın uçacağını ifade ederek “Haziran ayından itibaren seferleri haftada ikiye çıkarmayı planlıyoruz. İki ülke arasındaki seferler arttıkça ticaret ve turizm daha da canlanacak” dedi.

İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman ise dünyanın buluşma noktası mottosuyla hizmet veren İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan şirketlere Mongolian Hava Yolları'nın katılmasından dolayı son derce mutlu olduklarını belirterek “ Moğollarla Türkler arasında binlerce yılın ötesine dayanan tarihi birliktelik ve kültür bilinci var. THY, Ulan Batur-İstanbul arasında uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Mongolian Hava Yolları ise haftada bir uçuşla başlayacak. Haziran ayı itibariyle haftalık 2 uçuşa çıkarmak istiyoruz. İnşallah her gün uçuş olacak şekilde bu işbirliğini genişletebiliriz” diye konuştu.