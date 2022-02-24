‘Montrö Bildirisi'nde imzası olan emekli amiral Cem Gürdeniz ifade verdi

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 103 amiral tarafından yayınlanan ‘Montrö Bildirisi'ne ilişkin Ankara'da açılan dava kapsamında İstanbul'da talimat yoluyla ifade verdi. İfade verdikten sonra açıklama yapan Gürdeniz, “Montrö Sözleşmesi; NATO ve Batı baskıları karşısında bir barış denizi olarak kalması gereken Karadeniz'de tarafsız ve bağımsız politikamızın tek güvencesidir” dedi.

Kamuoyunda ‘Montrö Bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, amirallerin ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. İstanbul'da ikamet eden emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, hakkında açılan dava kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Talimat yoluyla ifade vermeye gelen sanık Gürdeniz'i arkadaşları yalnız bırakmadı.

“Boğazların can simidi Montrö'dür”

Davaya ilişkin İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ankara'ya gönderilmek üzere ifade veren Gürdeniz, “Bu dava bütün hukuk sisteminin siyasallaştığının, aynı Balyoz gibi örneğidir. Şerefli Türk amirallerinin hazırlamış olduğu masum bir metni basın açıklaması olarak görüp, neredeyse Montrö Sözleşmesi'nin kaldırılmasının konuşulduğu dönemde değerli olduğunu düşündüm. Arayarak beni de ekleyebilirsiniz metne dedim. Türk amirallerinin fikirlerini açıkça beyan etmesinden daha doğru bir şey olamaz. Az önce Rusya Ukrayna'ya girdi. Montrö olmasaydı biz tarafsızlığımızı koruyamazdık. Boğazların can simidi Montrö'dür. Ben Balyoz davasında mavi vatan için yaptıklarımdan dolayı 3,5 yıl hapis yatmışım. Devletimin bu davadan bir an önce vazgeçmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Montrö Sözleşmesi'nin hayati önemini herkes biliyor”

İfade işlemi tamamlanan Gürdeniz, daha sonra adliye önünde açıklama yaptı. Gürdeniz açıklamasında, “Bildiğiniz üzere 4 Nisan 2021 günü emekli amirallerin WhatsApp grubunda oluşturduğu basın açıklamasına onay verdiğim için 8 gün Ankara'da gözaltında tutuldum. Değil Türkiye, dünya tarihinde eşi ancak polis devletlerinde görülecek darbe imalı bir bildiri suçlamasıyla özgürlüğüm çalındı. Aynen FETÖ isimli iblis ihanet çetesinin ve ortaklarının Balyoz kumpası ile 3,5 yıl Hasdal ve Silivri'de özgürlüğümün çalınması gibi. Cumhuriyetimiz uğruna iftiraya ve zulme uğramaya ve gerektiğinde bedel ödemeye devam ediyorum ve bununla gurur duyuyorum. 21 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'daki Donbas bölgelerinin bağımsızlığını tanımasıyla dünya fiilen çok kutuplu dünya düzenine geçti. Burada tekrar ediyorum, Montrö Sözleşmesi; NATO ve Batı baskıları karşısında bir barış denizi olarak kalması gereken Karadeniz'de tarafsız ve bağımsız politikamızın tek güvencesidir. Bugün herkes Montrö Sözleşmesi'nin hayati önemini biliyor ve Ukrayna-Rusya krizinde bu değerli sözleşmeyi tarafsızlığımızın garantisi olarak kullanıyor. Dilerim WhatsApp iddianamesi temelli bu hukuk garabeti dava tarihin arşivlerinde yerini alır” dedi.

Öte yandan davanın ilk duruşması 21 Mart'ta Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.