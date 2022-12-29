Moonbug Kids çocuk kanalı, Tivibu'da yayına başlıyor

Çocuk kanalının okul öncesi çocuklara yönelik içerikleri Tivibu'nun 120 numaralı kanalından izlenebilecek.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, dünyanın önde gelen okul öncesi çocuk içeriklerine sahip kanallarından Moonbug Kids'i platformuna dahil etti. Candle Media'nın bir yan kuruluşu olan Moonbug Entertainment'in sahibi olduğu kanal, Türkiye'ye özel yerelleştirilmiş içerikleri ve dünyaca bilinen çocuk şovlarıyla Tivibu'nun 120 numaralı kanalından izleyiciye ulaşacak.

“Türkiye'nin zengin çocuk içeriklerine sahip platformuyuz”

TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Emre Botan Kümet, “Dijital TV platformumuz Tivibu ile müşterilerimize gelişmiş bir izleyici deneyimi sunarken, yaptığımız iş birlikleriyle yeni içerikler konusunda platformumuzu zenginleştiriyoruz. CoComelon, Blippi gibi dünyanın önde gelen çocuk içeriklerini sunan Moonbug Kids ile iş birliğimizden mutluluk duyuyoruz. Moonbug Kids'i bünyemize katarak çocuk kanalları sayımızı 11'e çıkarırken izleyicilerimize binlerce çocuk içeriğini diledikleri anda izleme imkânı sunan Seç İzle servisimizi çok sevilen yeni içeriklerle daha da güçlendirdik. Çocuklar, kanal yayınının yanı sıra kanalın zengin içeriklerini ‘durdur-izle', ‘7 güne kadar geri al izle', ‘seç izle' gibi teknolojik özellikleri kullanarak izleme imkânına sahip olacak. Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak, teknoloji bilgi birikimimizi aktardığımız dijital TV platformumuz ile en geniş yelpazede içeriği izleyicilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Moonbug Entertainment EMEA ve APAC Genel Müdürü Nicolas Eglau, “Tamamen yerelleştirilmiş Moonbug Kids'in Türkiye'deki lansmanı, lineer TV kanallarımızın Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya, Pasifik bölgelerindeki yayılımı için önemli bir adımdır. İş birliğimizi ve sunduğumuz içerikleri yeni kitleye ulaştırmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.