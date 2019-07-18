Morhipo ve Regal'den iş birliği

com ve Regal yaptığı iş birliğiyle kapsamında Regal Mavi Butik'i açtı. Butikte mavi renkli giyim ürünleri, Regal'in yenilikçi buzdolabı ile buluşacak.

Türkiye'nin önemli alışveriş sitelerinden com ve Türkiye'nin önemli markalarından Regal yaptığı iş birliğiyle kapsamında, Regal Mavi Butik'i açtı. İki markanın iş birliği kapsamında açılan Regal Mavi Butik'te, yaz aylarının sevilen renklerinden biri olan mavi ürünler satışa çıkıyor.

Yapılan bilgilendirmede; mavi rengini hem evine hem stiline taşımak isteyenler için kurulan Regal Mavi Butik'te, mavi renkli giyim ürünleri Regal'in temiz hava teknolojisine sahip, kötü koku ve bakteri oluşumunu engelleyen yenilikçi buzdolabı ile buluşacak. Ayrıca; yapılan iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında seçili buzdolaplarından satın alanlar, Morhipo hediye çeki kazanacak.