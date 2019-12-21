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Moritanya'dan, SANKON heyetine yat?r?m daveti

Sanayici ?? Kad?nlar? ve Adamlar? Konfederasyonu (SANKON) Genel Ba?kan? Ferudun Cevahiro?lu, Moritanya’dan T?rk ?irketlerine yat?r?m daveti ald?klar?n? belirtti.

Sanayici ?? Kad?nlar? ve Adamlar? Konfederasyonu (SANKON) Genel Ba?kan? Ferudun Cevahiro?lu, Moritanya'dan T?rk ?irketlerine yat?r?m daveti ald?klar?n? belirtti.


T?rkiye'nin b?t?n kentleri ile birlikte ve 100 d?nya devletinde temsilcilikleri bulunan SANKON'un Genel Ba?kan? Ferudun Cevahiro?lu, Moritanya Cumhuriyeti Ankara B?y?kel?ili?ine yeni atanan Sid Ahmed El Bekaye Hamady'e hay?rl? olsun ziyareti ger?ekle?tirdi.


Ziyarette yapt??? konu?mada SANKON heyeti olarak b?y?kel?ilikleri ziyaretler ger?ekle?tirerek, T?rkiye ile d?nya devleri aras?nda ekonomik i? birli?ini artt?rma gayreti i?inde olduklar?n? vurgulayan Ba?kan Cevahiro?lu, bu anlamda Moritanya ile de i? birli?i i?inde ?al??ma istediklerini ifade etti. T?rkiye ile Moritanya aras?ndaki ekonomik ve ticari ili?kilere de?inen Ba?kan Cevahiro?lu, ??ki ?lke aras?nda ki ili?kilerimizin g??lenmesi i?in SANKON kurulu?u b?t?n birimler ne gerekiyorsa yapacakt?r? dedi.


B?y?kel?i Hamady ise g?r??mede SANKON heyeti ne Moritanya Cumhuriyeti yat?r?m olanaklar?ndan bahsederek T?rk ?irketlerini Moritanya ya yat?r?ma davet etti.


Ger?ekle?tirilen ziyarette SANKON genel ba?kanl??? sekt?r dan??manlar? da haz?r bulundu.

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