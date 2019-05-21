com'un, müşterilerine akıllı bir moda deneyimi sunmak üzere hayata geçirdiği ödüllendirme programı Morpass, 250 bin üyeye ulaştı. com Genel Müdürü Şule Kuban, "Bundan sonra da amacımız sadece müşterilerimizin mutluluğunu sağlamak olacak" dedi.

com'un, müşterilerine akıllı bir moda deneyimi sunmak üzere hayata geçirdiği ödüllendirme programı Morpass, 250 bin üyeye ulaştığı açıklandı. Yapılan bilgilendirmede; com müşterilerine son altı ayda yaptıkları alışveriş tutarına göre sürprizler, indirim çekleri, kişiye özel teklifler, kargo bedava fırsatları, çağrı merkezi öncelikleri ve indirimli kuru temizleme ayrıcalıkları gibi cazip teklifler sunan Morpass'in üye sayısı 250 bine ulaştı. Üyelerine bugüne kadar toplam 2.5 milyon TL indirim sağlayan program ile ücretsiz gönderilen kargo sayısı ise 500 bine ulaştığı da kaydedildi.

3 kat daha fazla alışveriş

com'un verilerine göre Morpass üyelerinin yüzde 60'ı mobil uygulama kullanıyor. com müşterilerinden 3 kat daha fazla alışveriş yapan Morpassliler, sitede 15 dakikadan daha fazla zaman geçiriyor.

'Koşulsuz müşteri mutluluğu' anlayışıyla müşterilerine güvenli, hızlı ve kolay alışveriş keyfi yaşatmak için çalıştıklarını söyleyen com Genel Müdürü Şule Kuban, "Müşterilerimize önemli faydalar sunan ve onların hayatını kolaylaştıran Morpass'in 250 bin üyeye ulaşması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. Bundan sonra da amacımız sadece müşterilerimizin mutluluğunu sağlamak olacak. Morpass'in avantajlarını öğrenmek isteyenlerin ünlü blogger Styleboom'u takip etmelerini öneririm. Kendisi de Morpass'in cazip ve kişiye özel tekliflerini deneyimliyor” dedi.