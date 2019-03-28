İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Morpurgo ve Barroux Çınar Yayınları'nda

Savaş Atı’nın yazarı çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo ve çizimleriyle büyük övgüler alan Barroux, Çınar Yayınları’nda yerini aldı.

Savaş Atı'nın yazarı çocuk edebiyatının bol ödüllü yazarı Michael Morpurgo ve çizimleriyle büyük övgüler alan Barroux, Çınar Yayınları'nda yerini aldı.


Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan ve birçok dalda Oscar adayı olan Savaş Atı'nın yazarı Michael Morpurgo'dan, Barroux'nun muhteşem çizimleriyle süslenmiş unutulmaz bir cesaret, korku ve umut öyküsü. Morpurgo'nun dayılarının gerçek hikayesine dayanan roman İkinci Dünya Savaşı'nın gerçeklerini gözler önüne seriyor.



Hikayesi anlatılan iki kardeş unutulamayacak


Francis ve Pieter her zaman farklıydılar. 1939'da savaş başladığında da farklı yollar seçtiler. Francis savaş karşıtı duruşunu değiştirmezken Pieter orduya katıldı. Ama kısa süre sonra yaşanan olay ikisinin de hayatını sonsuza dek değiştirdi. Ve Francis kendini “Kurdun Ağzında” tek başına buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.