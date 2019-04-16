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Moses'a hırsızlık şoku!

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya’dan İstanbul’a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.


Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularından Victor Moses, liglere verilen milli takım arasında gittiği ülkesi Nijerya'dan dönerken, uçakta hırsızlık şoku yaşadı. 20 Mart 2019 tarihinde Nijerya'nın Lagos şehrinden İstanbul'a uçan Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Moses'in şikayet dilekçesi sonrası ekiplerin uçak içindeki kamera kayıtlarını talep ettiği ancak uçakta yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi.


Moses'in çalınan saatinin ise 18 Pound değerinde olduğu polis tutanaklarına kaydedildi.

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