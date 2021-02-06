Mostafa Mohamed'den ikinci maçında ikinci gol

Fenerbahçe derbisinde bir gol atan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, takımıyla çıktığı ikinci maçında ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasarray'ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, gollerine devam etti. Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan sarı-kırmızılılarda Mohamed, 54. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar ile ikinci mücadelesine çıkan 23 yaşındaki futbolcu, ilk müsabakasında da Medipol Başakşehir karşısında penaltıdan golü kaydetmişti. Mısırlı futbolcu böylece ikinci karşılaşmasında ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.