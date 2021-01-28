Mostafa Mohamed'den Türk bayraklı paylaşım

Galatasaray’ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabından Türk bayraklı paylaşım yaptı.
Mısır ekibi Zamalek, 23 yaşındaki futbolcusu Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar da görüşmelere başladığını açıklamıştı. Mohamed de sosyal medya hesabından transferle ilgili ilk paylaşımını yaştı. Mısırlı futbolcu, paylaştığı fotoğrafta Türk bayraklarını ekledi.