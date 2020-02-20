Motobike İstanbul Fuarı kapılarını açtı

Motosikletseverlerin bir araya geldiği Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sporcular katıldı.

Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı fuara İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sporcular katıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış konuşmasında fuarın hayırlı olmasını dileyerek, kendisinin de bir motosiklet tutkunu olduğunu belirtti.

Kenan Sofuoğlu: “Umarım 2020 yılı hayırlı ve bereketli olur”

Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2020 sezonunu açtıklarını belirterek, “Bugün burada sezonu açıyoruz. Tabi ki sezon iki türlü açılıyor. Bir camia, iki motor sporları için. Toprak yanımda ve az sonra Avusturya'ya gidecek yarışları için. Birçok sporcumuz var. Umarım 2020 yılı camiamıza hayırlı ve bereketli olur” ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu: “Türkiye'ye birincilik getirmek için orada savaş vereceğim”

Pata Yamaha adına Superbike'da yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Motobike İstanbul Fuarı'nda Avusturya yarışı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendisi adına testlerin güzel geçtiğini ifade eden Razgatlıoğlu, “Bir yandan yeni motor, bir yandan yeni takım. Takım arkadaşım da var. 5 seneden beri takım arkadaşım yoktu. Onun biraz baskısı var. Hazırlıklar çok iyi. Bugün uçağım var, yarış başlıyor artık. Erkenden gidip 2 gün test yapacağım. Türkiye'ye birincilik getirmek için orada savaş vereceğim” dedi.

Birkan Polat: “2020'de yapılacak olan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na hazırlanıyorum”

Red Bull sporcusu Birkan Polat, Motobike Fuarı'nda gerçekleştirdiği gösteri öncesi, 2018-2019 sezonunun kendisi adına başarılı geçtiğini ifade ederek, “2020 yılında da çok iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. 2019 yılında toplam 10 farklı ilde, bir farklı ülkede 60 gün boyunca şov yaptım. Çok iyi geri dönüşler oldu. Bu sezonu fuarla açıyorum. Motobike'da 6. kez buradaydım. İlk buraya geldiğimde 14 farklı ülkeden gelen sporcunun yanında tek Türk olarak şov yapmıştım. 2020'de yapılacak olan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na da hazırlanıyorum” şeklinde konuştu.

Motobike İstanbul Fuarı'nda birçok marka yeni model motosikletlerini sergilerken, Red Bull sporcusu Birkan Polat fuara gelen misafirlere özel bir gösteri yaptı.