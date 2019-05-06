MotoGP İspanya Grand Prix'sinde Marc Marquez 1'inci oldu

MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan İspanya'daki yarışın kazananı Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez oldu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'nda 4'üncü yarış İspanya'da gerçekleşti. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın İspanya Grand Prix'sinde Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez 1'inci oldu. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de, sezonun 4'üncü yarışı İspanya'nın Jerez kenti ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 3 yarışının ardından pilotlar klasmanında ilk 5'e girerek 45 puan alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, İspanya'da birinci olarak kariyerinin 46'ncı birinciliğini elde etti. Marc Marquez, İspanya'daki birinciliği ile puanını 70'e çıkararak genel sıralamada liderliğe yükseldi.