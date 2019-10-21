MotoGP'de markalar şampiyonu Honda oldu

MotoGP 2019 Dünya Şampiyonası'nın 16'inci ayağı olan Japonya Grand Prix'sinde Marc Marquez yine yarışı birinci tamamladı. Bu zafer ile Honda, MotoGP markalar şampiyonluğunu unvanını bir kez daha kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından olan MotoGP'nin 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki 16'inci yarışına Japonya ev sahipliği yaptı. Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Japonya Grand Prix'sinde de zafere ulaştı. 2019 sezonunun 10'uncu, kariyerinin ise 54'üncü üst sınıf galibiyetini elde ederek bu başarıya ulaşan 3'üncü pilot olan Marc Marquez'in Japonya Grand Prix'sindeki galibiyeti ile Honda da markalar şampiyonu oldu.

Repsol Honda takımının pilotu Marc Marquez, markalar açısından büyük önem taşıyan MotoGP Markalar Şampiyonluğu için Honda'ya en büyük desteği verdi ve Honda'nın toplam 356 puanla şampiyonluğunu garantilemesini sağladı. Honda, bu şampiyonluğu ile 25'inci Premier Sınıf Şampiyonluğu'nu kazandı.