MotoGP'de Red Bull, evinde geçit vermedi

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 takviminin beşinci yarışı olan Avusturya GP'sini Red Bull KTM Tech3 takımının genç pilotu Miguel Oliveira kazandı. 25 yaşındaki Red Bull sporcusu Oliveira, MotoGP kariyerinin ikinci sezonunda ilk defa podyumun en tepesine Red Bull Ring'de çıkarken, bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller ikinci, Red Bull KTM pilotu Pol Espargaro ise üçüncü oldu.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP tarihinin en üst sınıfının 900. yarışında Red Bull zirveyi kimseye bırakmadı. Yarışa 7. cepten başlayan, Portekizli pilot Miguel Oliveira, harika bir sürüş sonrasında hem Red Bull KTM Tech3 takımının hem de kendisinin ilk MotoGP zaferini elde etti. 25 yaşındaki Oliveira, çok iyi start aldığı yarışta rakiplerini birer birer geçmeyi başardı. Oliveira, 3. olarak girdiği son virajda yaptığı güçlü atakla Pol Esparago ve Jack Miller'ı geride bırakarak tarihi bir zafer elde etti. Oliveira'yı Jack Miller ikinci, Pol Espargaro ise üçüncü olarak takip etti. MotoGP'de bir sonraki yarış 13 Eylül'de İtalya'da koşulacak.