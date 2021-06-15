MotoGP'de sıradaki durak Almanya

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin sekizinci yarışı Almanya'da koşulacak. Sachsenring'de yapılacak yarışta Red Bull sporcularından Jack Miller yeniden zirveye çıkmaya, Marc Marquez de sakatlığı sonrasında ilk zaferine ulaşmaya çalışacak. Deniz Öncü ise Barcelona'daki podyumu sonrasında Almanya'da ilk Moto3 birinciliğini arayacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP 2021 sezonunda heyecan Almanya'ya taşınıyor. MotoGP takviminin 8. yarışında pilotlar Sachsenring'de birincilik için yarışacak. 3.7 kilometrelik pistte 30 tur üzerinden gerçekleşecek yarışta, bu sezon 2 birincilik elde eden Red Bull sporcusu Jack Miller iki yarış aradan sonra yeniden podyumun en üst basamağına çıkmak için mücadele edecek.

Sonuncusu 2019'da olmak üzere 6 kez MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Marc Marquez, 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı olan İspanya GP'sinde geçirdiği kazadan sonra zirve hasretine Almanya'da son vermeye çalışacak. Sachsenring'de koşulacak heyecan verici mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

Deniz Öncü birincilik peşinde

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, Moto3'teki ilk birinciliğine Almanya'da ulaşmaya çalışacak. 17 yaşındaki sporcu Deniz Öncü, Moto3 takviminin 8. yarışında Sachsenring'de mücadele edecek. Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün yarışı TSİ 12.00'de başlayacak.