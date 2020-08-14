MotoGP'de sıradaki durak Avusturya

MotoGP'de sezonun dördüncü yarış heyecanı Avusturya'da yaşanacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 sezonunun geri dönüş sonrası dördüncü yarışı Avusturya'da gerçekleştirilecek. 4.3 kilometrelik Red Bull Ring'de 28 tur üzerinden düzenlenecek yarışta gözler Red Bull sporcusu Brad Binder'da olacak.

24 yaşındaki Güney Afrikalı sporcu Brad Binder, Red Bull KTM takımı ile MotoGP kariyerinin üçüncü yarışında podyumun en tepesine Brno'da çıkarken, takımının kendi evinde kazanarak seri yakalamak istiyor. MotoGP'de ilk zaferine ulaştırdığı takımı Red Bull KTM hakkında açıklamalarda bulunan Brad Binder, "Takımla birlikte her seviyede yarış kazandık. Bunu MotoGP'de de gerçekleştirmemiz hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü. Aldığımız zafer herkese sıkı çalışma ve bağlılıkla her şeyin mümkün olabileceğini gösterdi. Tüm ekip maksimum gayret sarf ediyor. Onlar tanıştığım en yürekli insanlar. Bu takımda olmaktan dolayı çok gururluyum" ifadesini kullandı.

Deniz Öncü saat 12.00'de piste çıkıyor

MotoGP Dünya Şampiyonası içinde yer alan Moto3'te mücadele eden ve Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan 17 yaşındaki Deniz Öncü de Avusturya'daki hafta sonunda podyum hedefiyle pistte olacak. Deniz Öncü'nün mücadelesi TSİ 12.00'de başlayacak.