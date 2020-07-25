MotoGP'de sıradaki yarış Red Bull de Andalucia

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de heyecan İspanya'da devam ediyor. Sezonun 2. yarışı Red Bull de Andalucia mücadelesi Jerez Pisti'nde Pazar Günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2020 sezonunun geri dönüş sonrası ikinci yarışı yine İspanya'da gerçekleştirilecek. 4.4 kilometrelik Jerez Pisti'nde 25 tur üzerinden düzenlenecek Grand Prix Red Bull de Andalucia'da Red Bull sporcusu Marc Marquez de mücadele edecek. Sezonunu açılış yarışında kolunu kıran son 4 yılın dünya şampiyonu Marquez, buna karşın griddeki yerini alacak.

Jerez Pisti'ndeki ilk geri dönüş yarışında talihsiz bir kaza geçiren İspanyol pilot, 21 Temmuz'da Barcelona'da kolundan ameliyat olmuştu. Kendisini iyi hissettiğini belirten Marc Marquez, önceki gün de yarış için medikal testleri tamamlamıştı. Yarışmasına hiçbir engel olmadığı açıklanan şampiyon pilot, böylece geçirdiği ameliyattan sadece 6 gün sonra yarışa çıkarak olağanüstü bir geri dönüşe imza atmış olacak.

Deniz Öncü'nün yarışı 12.00'de

MotoGP Dünya Şampiyonası içinde yer alan Moto3'te mücadele eden ve Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü de Jerez'deki hafta sonunda podyum hedefiyle pistte olacak. 16 yaşındaki Deniz Öncü'nün mücadelesi TSİ 12.00'de başlayacak.