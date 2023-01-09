Motor kuryenin ölümüne sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına, ailesi tepki gösterdi

Küçükçemece'de, meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki motor kurye, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüphelinin serbest kalmasına ailesi, arkadaşları ve avukatı tepki göstererek adliye önünde açıklama yaptı.

Kaza, 30 Aralık 2022 tarihinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye olarak çalışan ve sipariş götüren Sezer Milyon, sol şeritte gittiği sırada, yasak yerden dönüş yapan B.B., idaresindeki araçla çarpıştı. Kazada Milyon, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Burada ifadesi alınan şüpheli B.B., savcılık kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanede tedavi gören 27 yaşındaki motosikletli kurye Sezer Milyon, 4 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Milyon'un ailesi, şüpheli sürücünün tutuklanması için avukatı aracılığıyla tekrar savcılığa başvurdu. Adli kontrol şartı devam eden sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren Milyon'un ailesi, arkadaşları ve avukatı Küçükçekmece Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı.

“Faillerinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz”

Karara tepki gösterdiklerini belirten aile avukatı Iyaz Çimen, “Bugün burada toplanma sebebimiz 30 Aralık 2022 de adeta ihmal niteliğinde olan eylem olaydan ötürü 04 Ocak'ta hayatını kaybeden camiamızın da bir üyesi olan mütevefa müvekkilim Sezer Milyon adına buradayız. Dikkat çekmek istediğimiz hususlardan birincisi burada konuştuğumuz trafik suçu olarak nitelendirilen taksirli adam öldürme suçundan kaynaklı mevcut güncel mevzuatımızdaki infaz hükümleridir. Burada bir vatandaşımızın hayatıyla ilgili bir konuda yargılama yapacağız. Ancak yapacağımız yargılamanın neticesinde faillere verilen cezalar adeta kağıt üzerinde kalmaktadır. Nitekim olayın faili yapılan sulh ceza duruşması neticesinde yalnızca haftada bir gün imza adli kontrol tedbiriyle salıverilmiştir. Ancak mağduru artık aramızda değildir. Bunun karşılığının bu olmadığını bütün toplum olarak kabul ediyoruz. Bu yönde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Özellikle olayın faillerinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz. Bir diğer husus ise günümüzde trafikte, akan trafikte yaya trafiğinde artık motorcuların bir fert olduğunun kabul edilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Son 3 yılda 600 tane motor kurye öldü”

Daha sonra konuşan ve üç yıldan beri alınan istatistiklere göre yaklaşık 600'ün üzerinde motosikletlinin hayatını kaybettiğini anlatan Motorcular Konfederasyonu Başkanı Murat Tomris, “Yaklaşık altı yüzün üzerinde hem motosiklet sürücüsü, hem motosikletli kurye kardeşlerimiz vefat etmiştir. Bir trafik kazası, bir araçla çarparak kasten öldürmenin bedeli serbest bırakılıp başıboş gezmek olmamalı. Cezası çekilmeli. Sürücülerin artık rahatlıkla dışarıda gezmemesi gerekiyor.

Üç yıldan beri almış olduğumuz istatistiklere göre ölen kardeşlerimizin yaş ortalaması 19 ile 27 yaş arasında, daha gencecik bu vatanına, bu ailesi için emek vermeye, rızkını kazanmaya muhtaç olan kardeşlerimizdir. Acaba sabah evden çıkarken geri dönebilecek miyiz? Korkusuyla ailelerimizin, eşlerimizin, bizleri işe göndermemek, motosikletin üzerine bindirmemek gibi bir korkusu var” diye anlattı.