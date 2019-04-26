'Motorcu Dostu Trafik' projesinin 2'nci etabı başlıyor

Trafikteki motosiklet sürücüleri ve diğer sürücülerin birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması hedefiyle geçen yıl Aytemiz'in liderliğinde başlayan 'Motorcu Dostu Trafik' projesinin ikinci etabı başlıyor.

Aytemiz'in 'Motorcu Dostu İstasyon' projesinin bir ileri aşaması olarak, 'Trafikte empati hareketi' söylemi ile hayata geçen 'Motorcu Dostu Trafik' sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı tamamlandı. 2018 yılında başlatılan 'Motorcu Dostu Trafik' projesi, yeni hedeflerle 2019 yılı ikinci fazına başlıyor. İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında ise yeni etkinlikler ile bin 500'e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılması planlanıyor. İkinci etabın sonunda toplamda 3 bin 500 kişiye dokunacak olan proje ile trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor. Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında bilgiler paylaşıldı.

"1 yılda Türkiye'de 18 ilde 2 binden fazla motosikletli ile yüz yüze görüştük"

Projenin ilk yılını değerlendiren Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, "Motosiklet kullanıcılarının hayatına yönelik başlattığımız projede, öncelikle güvenli sürüş teknikleri ve eğitimleri verecek alanda çok sayıda eğitim verdik. Motosiklet kullanıcılarını bilinçlendirdik. 1 yılda Türkiye'de 18 ilde 2 binden fazla motosikletliler ile yüz yüze buluşarak onlara, trafikte empati hareketini ve davranışlarını anlattık. Konu ile ilgili kamu spotu hazırladık. Kamu spotunun onayları çıktı, yayına girmeye başladı ve bundan sonra daha sık göreceğiz. Kask kullanımını arttırmaya yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaptık. Araç hareketliliğinin yoğun olduğu bayram döneminde stickerlar,uyarıcı fosforlar vererek hareketin bilinçli oluşmasını sağladık. Yapacağımız çok şey var" dedi.

"Trafikte acele eden kuryelerin bilinçli davranmasına yönelteceğiz"

Projenin 2'nci etabı hakkında bilgi veren Eke, "Gördüğümüz kadarıyla bu gibi projelerde, projeyi başlatıp bir yerde bırakmaktan ziyade sürdürmek ve sürdürebilirlik çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada 1 yılda eksiklerimizin ne olduğunu gözledik. Kuryelerin eğitimin çok önemli olduğunu gördük. Aramıza bir başka paydaş aldık. Bundan sonra eğitimlerimizi biraz daha trafikte acele eden kuryelerin bilinçli davranmasına yönelteceğiz. Tekrar motosiklet etkinleri ve festivallerine katılacağız. Üniversitelerle işbirliği yapacağız. Asil Özbay ile birlikte motosikletlilerin yoğun olduğu ve geçen yıl gidemediğimiz illere gideceğiz. Amacımız, trafikte diğer araç kullanıcıları ile motosiklet kullanıcıları arasındaki o ilişkiyi, empatiyi ve iletişimi sağlayabilmek. Proje iyi gidiyor, moral ve motivasyonumuz yüksek. Ne kadar çok bilinçlendirebilirsek o kadar çok insanın hayatına dokunmuş ve onları daha sağlıklı tutmuş oluruz. Manevi duyguları daha fazla olan tutkulu bir proje başlattık" şeklinde konuştuk.

Projeye ABD'den ödül

ABD'de aldıkları ödüle değinen Eke, "Şirket olarak başlattığımız proje, ticari bir proje değil. Motosikletlileri ilgilendiren ve onları memnuniyetle ağırlamaya yarayan bir projeydi. Proje büyüdükçe sayımızı arttırdık. Araştırmacı ABD'li şirket Frost ve Sullivan, müşteri değeri liderliği ile ilgili bize ödül verdi. Bizim beklemediğimiz ve görmediğimiz bir şeydi. Bunun dünyada uygulaması yok. Türkiye'deki bu ödülü alıp diğer ülkelerde de uygulayabiliriz denildi. Sınırları aşan bu ödülle gurur duyduk. Demek ki doğru yoldayız" açıklamasında bulundu.

Projeye, Aytemiz'in yanı sıra Castrol, Unico Sigorta, Yuasa, Suzuki, Fiyuu, TMF (Türkiye Motosiklet Federasyonu), MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği), TMP (Türkiye Motosiklet Platformu) ve MKSF'nin (Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu) destek verdiği belirtildi.