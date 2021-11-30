İhlas Haber Ajansı

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Motorine 44 kuruş indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 44 kuruş indirim yapıldı.



Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,78 liradan 9,34 liraya, Ankara'da 9,86 liradan 9,42 liraya, İzmir'de ise 9,88 liradan 9,44 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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