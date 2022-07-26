İhlas Haber Ajansı

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Motorine 92 kuruş indirim geldi

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 92 kuruş indirim yapıldı.



Uluslararası piyasalarda akaryakıt fiyatlarının düşmesiyle birlikte Türkiye'de de motorinin litre satış fiyatına indirim geldi.



Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 24,47 liraya, Ankara'da 24,58 liraya, İzmir'de ise 24,60 liraya geriledi.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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