Motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara'da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir'de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.