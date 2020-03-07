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Motosiklet hırsızları bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı

Ataşehir’de 3 şahıs bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Ataşehir'de 3 şahıs bir motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahıslardan ikisi bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı, çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. Yaşları 15 olan iki şahsın farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları sürüyor.


Ataşehir'de Yeni Çamlıca Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde 27 Şubat tarihinde 3 şahıs, Selahattin T. (41) isimli kişiye ait motosikleti çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 29 Şubat tarihinde 22.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, şüphelilerden F.B. (15) ve M.G. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalandı. Çalınan motosiklet ise olay yerine yakın bir yerde bulunarak sahibine teslim edildi.


Şahısların yapılan sorgulamasında F.B. isimli şahsın; 2 adet “iş yerinden hırsızlık”, 1 adet “açıktan hırsızlık” suçlarından, M.G. isimli şahsın; 1 adet “cinsel taciz”, 1 adet “açıktan hırsızlık” suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı.


Yakalanarak adli makamlara sevk edilen F.B. ve M.G. isimli yaşı küçük şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kimliği tespit edilen diğer şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.

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