Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler

Arnavutköy'de doğalgaz borusuna bağlı motosikletin kilidini demir kesme makasıyla kıran hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Beşol'a ait motosiklet oturduğu apartmanın önünde bulunan doğal gaz borusuna kilitlenmiş şekildeyken gece yarısı motosiklet ile gelen 2 hırsız apartmanın önünde motosikleti fark etti. Hırsızlardan bir tanesi geldikleri motosikletten inerek apartmanın önünde kilitli şekilde duran motosikletin kilidini sökmeye çalıştı. Dakikalar içerisinde kilidinin söküldüğü motosikleti çalarak kayıplara karışan hırsızlar saniye saniye apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosikleti çalınan Ferhat Beşol, “Gece saat 03.20 sıralarında apartmanın önüne bağlamış olduğum motosiklet zincirini ve disk kilidini kırarak çalmışlar. Motosikletli hırsızlar önce zinciri kesmiş sonra disk kilidini kırmış ve alıp gitmişler biz arkalarından koştuk ama yakalayamadık çokta mağdur oldu emniyete de bilgi verdik inşallah yakalanırlar bu son olmayacak çok sıkıntı çekmeye başladık bu konularda. Gelen hırsızlarda 2 kişilerdi ve motosiklette plakaları yoktu. Özellikle bunu kontrol ettik birinde kask vardı diğerinde yoktu. Motoru çalıştırmaları mümkün değil kamera kayıtlarından gözlemlediğimiz kadarıyla kendi motorları ile arkadan itekleyerek çalmışlar. Ben şikayetçi oldum isterim ki biran önce bulunsun çünkü 40 bin TL kadar bir zararımız var” dedi.