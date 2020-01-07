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Motosiklet sürücülerine şiddetli fırtına engeli

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosiklet sürücülerinin geçişine izin verilmedi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücülerinin geçişine izin verilmedi.


İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtına iki gündür devam ediyor. Olumsuz hava koşuları nedeni ile şehrin birçok bölgesinde çatı uçmaları yaşandı. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosiklet sürücülerinin geçişlerine ise izin verilmedi. Yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için sürücüler motosikletleri ile birlikte bir süre köprü girişinde bekletildi.


Şiddetli fırtına da zor anlar yaşayan bir motosiklet sürücüsünün o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Diğer bir motosiklet sürücüsünün ilerlemesine ise polis ekipleri fırtınanın önüne set olarak yardımcı oldu.

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