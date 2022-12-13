İhlas Haber Ajansı

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Motosikletle demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu

İstanbul’da otoyolda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu.

İstanbul'da otoyolda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi görenleri hayrete düşürdü. Motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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