Motosikletle tır altında ezilerek hayatını kaybeden Burak Demir'in ailesi eylem yaptı

İstanbul Arnavutköy'de tır altında ezilerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burak Demir'in ailesi ve arkadaşları eylem yaptı. Açıklama sonrası kalabalığın arasında bazı kişiler arasında arbede yaşandı. Arbede ara sokaklara kadar yayılırken, polis ekipleri olayı kontrol altına aldı.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir restoranda çalışan 16 yaşındaki Burak Demir ehliyeti olmamasına rağmen motosikletle sipariş götürmeye gönderilmiş, dönüşte yaşadığı kazada tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Olaya tepki gösteren Burak Demir'in ailesi ve arkadaşları, bugün Arnavutköy'de bir araya gelerek yürüyüş düzenlendi. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Burak Demir'in aile yakınları ve arkadaşları polisin güvenlik önlemleri eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklama sonrası iddiaya göre kalabalık grubun içerisine karışan 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Bir anda kavgaya tutuşan taraflar arasında arbede yaşandı. Ara sokaklara kadar taşan olaya polis ekipleri müdahale etti. Grupları ayıran ekipler durumu kısa sürede kontrol altına aldı. Basın açıklaması sonrasında konuşan Burak Demir'in aile yakınları açıklama yapılıp dağıldığını, durumun kendileriyle alakalı olmadığını belirtti.

“Küçük çocuklar sigortalı çalıştırılıyor ama ehliyetsiz motor kullandırılıyor”

Basın açıklaması sonrası konuşan Burak Demir'in amcası Metin Akdağ, "Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Basın açıklaması yaparak sesimizi yetkili kişilere duyurmak istedik. Sigortalı işçiler çalıştırılıyor ancak yaşı küçük bütün çocuklar ehliyetsiz motor kullanıyor. Kebapçılarda, büyük şirketlerde bunların artık olmamasını istiyorum, devletimiz sesimizi duysun, başka canlar yanmasın. Burada biz açıklamamızı yaptık bitirdik. Grup arasına karışan birkaç provokatör olay çıkardı. Araya karışan gençlerin taşkınlık çıkartmasından başka bir şey yok" dedi.