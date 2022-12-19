Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beşiktaş istikametinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını bir başka vatandaş cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, sürücünün seyir halindeyken motosikletin ön tekerini kaldırarak, bir süre seyrettiği, ardından normale döndüğü görüldü.