Motosikletli iki kişinin aracı yaktığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, park halindeki araca benzin döküp yaktı. Olay sonrası şahıslar kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.20 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, sokağa geldi. Şahıslardan biri yanında getirdiği benzini aracın ön tarafına döktü. Bir süre bekledikten sonra çakmağı yakıp, araç alev aldı. Aracın yandığını gören komşulardan bazıları araç sahibine seslenirken bazıları da camlardan su döküp söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra polis ekipleri ise olay yerinde delil ve kamera inceleme yaptı. İncelemenin ardından şahısların kim olduğu ve niçin aracı yaktığına ilişkin polisin yakalama çalışması sürüyor.

Araç sahibi Ahmet Kılıç, olayın ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Aracı 3 gün tamirde kalan ve beyninin bir kısmı yanan araç için Kılıç, yaklaşık 20 bin TL masraf yaptı. Kimin niçin yaktığını ve şahısları tanımadığını anlatan araç sahibi Ahmet Kılıç, “Biz evde oturuyorduk. Bütün komşular görmüş. Bir tane motosikletçi evimin oraya gelmiş, sokaktan tekrar geçmiş. Birisi beyaz mont giymiş. Aracın tam yanına gelip aracın tepesinden benzin dökmüş. Döktükten sonra motorunun yanına tekrar gidip çakmağını alıp benzini yakıp kaçarak motoruna binmiş. 2 kişiden biri beyaz montlu. Motorun plakası yok. Karşıdaki komşunun kamerasından aracın yakılma anı hepsi gözüküyor. Yapan insanları tanımıyorum. Polis, itfaiye ve terörle mücadele ekipleri geldi. Hepsi kontrol edip baktılar. Aracımı yaptırdım, 3 gün tamirhanede kaldı. Aracın beyni, kabloları hep yanmış. Yukarıdaki komşu balkondan aşağı su döktü, bu sayede araç kurtarılıyor” dedi.