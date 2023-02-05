Motosikletli kapkaççılar kamerada

Başakşehir'de motosikletli kapkaççılar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de art arda yaşanan motosikletli kapkaç olayları ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 18 Ocak ve 2 Şubat'ta yaşanan motosikletli kapkaç olayının faillerini tespit etti. Ekipler, Rüstem T. ve Serkan H. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların motosikletli kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlılardan Rüstem T.'nin 64, Serkan H.'nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.