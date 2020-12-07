İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletli kapkaççılar yakayı ele verdi

Beylikdüzü’nde motosikletleriyle kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Beylikdüzü'nde motosikletleriyle kapkaç ve hırsızlık olaylarına karışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşanan son hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Beylikdüzü'nde motosiklet ile kapkaç yaparak farklı kişilerden 5 adet cep telefonunun çalınması, bir deponun kilidinin kırılarak içeride bulunan matkap ve bisikletin çalınması ile bir otomobilin camının kırılarak içinde bulunan kargo paketinin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiği çevrede kamera görüntülerini inceleyen ekipler şahısları tespit ederek, yakalama çalışması başlattı.


Gökalp Mustafa M., Yalçın A., Ömer A. ve çalıntı bisikleti satın aldığı belirlenen Ahmet Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler Gökalp Mustafa M., Yalçın A. ve Ömer A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin kapkaç ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.