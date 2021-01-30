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Motosikletlinin vatandaşa çarpması kamerada

Beyoğlu’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı.

Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı. Kaza anı kameralara yansırken olayda motosiklet sürücüsü ve vatandaş hafif şeklide yaralandı.


Kaza Beyoğlu Necati Bey Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kontrolsüz şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa yolda seyreden motosikletli çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile vatandaş hafif şekilde yaralandı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hafif yaralılara müdahale ederken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa motosikletlinin çarptığı görülüyor.

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