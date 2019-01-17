Mousa Dembele, Guangzhou R&F'e transfer oldu

Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer oldu. Guangzhou R&F, Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden biri daha yolunu Çin'e çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da oynayan Belçikalı futbolcu Mousa Dembele, Çin Ligi temsilcilerinden Guangzhou R&F'e transfer oldu. İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Çin temsilcisiyle anlaşma sağlandığı belirtildi. Dembele'nin sezon sezonu Tottenham ile sözleşmesi sona erecekti. Çin Kulübü Guangzhou R&F de Dembele ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.

2012 yılında Fulham'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Tottenham formasıyla çıktığı 250 müsabakada rakip fileleri 10 gol kez havalandırırken, 12 de asist yaptı.