Moussa Sow: "İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak"

Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 34 yaşındaki golcü futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Senegalli oyuncu için kırmızı-beyazlılar, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar'ın da katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

"Sow, Süper Lig yolunda bize destek verecek"

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Tarık Aksar, "Yaklaşan sezonla birlikte transferlere hız verdik. Bugün de Moussa Sow kardeşimizle sözleşme imzaladık. Kendisi oynadığı futbolla, ahlakıyla gönüllere taht kurmuş biri. Süper Lig yolunda bize çok destek verecek. Tabii bunun akabinde devam eden bazı transfer görüşmelerimiz var. Süper Lig'den ve yurt dışından getireceğimiz birkaç oyuncumuz var. Daha sonra transferlere son verip takımımıza şekil vereceğiz. Sow'un da Ümraniyespor'a katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"3.5 aydır görüşüyoruz"

Sow ile uzun süredir görüşme halinde olduklarının altını çizen Aksar, "3.5 aydır görüşmelerimiz devam ediyordu. Kendisi de bize sıcak baktı. Bize çok yardımcı oldu. Bize büyük katkıları olacağına inandığımız için kendisiyle uzun bir yola çıkacağız" diye konuştu.

Tarık Aksar, kanatlara ve kaleye de birkaç takviye yaparak transferi kapatacaklarını ifade etti.

Sow: "İsteğim, bu sene Süper Lig'e çıkmak"

Ümraniyespor'a imza attığı için mutlu olduğunu söyleyen Moussa Sow, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ümraniyespor projesini duyduğumda bu projenin içinde olmak istiyordum. Burada olduğuma da çok memnunum. Kariyerimle de zaten Türk futboluna neler yapacağımı gösterdim. Bu katlıları Ümraniyespor'a taşıyacağım. Benim isteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak" dedi.

"Kendimi hazır hissediyorum"

Fiziksel durumuna ilişkin gelen bir soruyu ise yıldız futbolcu, şöyle cevaplandırdı:

"Bu pandemi sürecinde bazı zorluklar yaşadım ama zaten ben her zaman çalıştım ve bu süreç bittiğinde daha da çok çalıştım hazır olmak için. Elhamdülillah bugün kendimi daha da hazır hissediyorum."

"Ümraniyespor'un hedefleri doğrultusunda çalışacağım"

Kırmızı-beyazı forma altında gollerine devam edeceğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Hedeflerim var. Zaten forvetim, forvetin işi gol atmak. Ama kaç gol atacağımı bugün size söyleyemem. Her zaman Ümraniyespor'un hedefleri doğrultusunda çalışacağım. Ümraniyespor'a yardım etmek için her şeyimi ortaya koyacağım" diyerek sözlerini noktaladı.