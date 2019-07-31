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MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesinde son güne girildi.

Ödeme yapılmayan vergiler için gecikme faizi uygulanacak.


Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesinde son gün bugün. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2019 yılı MTV taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek. MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Ödenmeyen vergilere günlük gecikme faizi uygulanacak.

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