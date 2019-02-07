Mücevher Fırsat Günleri, Sevgililer Günü için kapılarını açtı

Sevgililer gününe özel düzenlenen mücevher fırsat günleri Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde başladı.

Pırlantadan, altın kolyeye, elmas tek taş yüzükten, altın bileziklere kadar farklı tarzda takıların sergilendiği mücevher fuarında ziyaretçiler istediği ürünü bulma fırsatı yakaladı. Sevgililer Günü'ne özel hediye almak isteyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği fuarda her bütçeye uygun ürünler satışa sunuldu.

Sevgililer Günü için en uygun hediyeler bu fuarda

Sereks Fuarcılığın düzenlediği fuarda, üretici firmalar sezon sonu stoklarını ve ihraç fazlası ürünlerini yüzde 70'e varan indirimlerle, garantili ve sertifikalı olarak satışa sundu.

Bu kez Sevgililer Günü için kapılarını açan fuarda konuşan firma yetkilisi Michael Susmak, "Kolye, küpe, zümrütlü takılar, yüzükleri burada sergiliyoruz. Bu fuara gelen ziyaretçiler A'dan Z'ye sevgililerini mutlu edecek ürünleri bulabilirler. Herkesin istediği türde ürün bulabileceği bu fuara herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar indirimler devam ediyor

35 üretici firmanın bir araya geldiği mücevher fuarında yüzlerce ürün satışa çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar devam eden fuarda yüzde 70'e varan indirimlerle yüzlerce çeşit ürün sergilenecek.

Fuarda konuşan bir diğer firma yetkilisi Erdal Dede ise "Bu fuarda aracı firmayı aradan çıkartıyoruz, atölye fiyatlarından satış yapıyoruz. 500 TL'den başlayan tek taş yüzük ve 600 TL'den başlayan beş taş yüzük satıyoruz. İndirimli ürünlerin sergilendiği bu fuara ziyaretçileri bekliyoruz” dedi.