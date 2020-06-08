Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar:“Kredi kartına 24 ay taksit, sektörü canlandırır”

Öncelikle pandemi nedeniyle iptal edilen İstanbul Mücevher Fuarı'na değinen Mustafa Kamar, 1250 firmanın fuara büyük bir hazırlık yaptığını hatırlatarak şunları söyledi: “Sektörde faaliyet gösteren firmalar, mücevher fuarında satışa sunmak amacıyla binlerce yeni ürün hazırladı. Fuarın iptal edilmesiyle yeni sezon ürünlerden oluşan stoklar elimizde kaldı. Kredi kartına 24 aya kadar taksit imkânı verildiği takdirde ihracat için hazırladığımız bu ürünleri vatandaşımızın beğenisine sunarak iç piyasada değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Mustafa Kamar, mücevher satışlarında kredi kartına uzun vadeli taksit kararı talep ettiklerini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Kredi kartına 24 aya varan taksit sektörümüze derin bir nefes aldıracaktır. Stokları eritebildiğimiz oranda üretim yapan atölyelere yeniden sipariş verebiliriz. Böylelikle ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlar ve ticaret normale döner”

Mobilya ve turizm gibi sektörlere tanınan banka kredisiyle uzun vadeli ödeme kolaylığını örnek olarak gösteren Mustafa Kamar, tüketicilerin ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştıran finansal araçların en başında kredi kartının geldiğini anımsattı. Mücevherde iç piyasayı canlandırmak için kredi kartına 24 aya varan vadeli taksitli satış imkânının, bu yaz sezonunda düğün organizasyonları olan çiftler için de büyük bir fırsat olacağına dikkat çekti.

Mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğunu da ifade eden Kamar, küresel salgınla eş zamanlı olarak ana ihracat pazarları Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu gibi bölgelerle ticari ilişkilerinin kesildiğini belirtti. Kamar, dış ülkelerle yapılan ticaretin tamamen durması ve iç piyasada virüs riski sebebiyle perakende mağazalarının da kapanmasıyla sektörde yüzde 99,5'lik bir daralma yaşandığının altını çizdi. Kamar, salgın süresince en çok zarara uğrayan sektörlerin başında geldiklerini sözlerine ekledi.

Türk mücevher sektörü, 2019 yılında gerçekleştirdiği 7,2 milyar dolar ihracatın ardından 2020 yılı için 8,5 milyar dolar ihracat hedefliyordu.